搭配飛魚季，滿州鄉首次挑戰瘋200

搭配滿州飛魚季，騎士期待的瘋200活動將從港口吊橋出發。（林和生攝）

滿州飛魚季今年首度挑戰瘋200活動，要讓騎士體驗漁村之美。（林和生攝）

滿州飛魚季起跑，將為地方行銷農漁特產。（林和生攝）

今年滿州飛魚季很不一樣，因為預計將有不少「瘋子」會參加！每年5、6月是恆春半島飛魚捕撈季節，這沿海特色美食，吸引全台遊客循著美味前來探訪，滿州鄉公所首次結合單車挑戰賽，將繞著恆春半島騎乘200公里，沿途山海景致，已讓不少車友躍躍欲試。

協辦活動、人稱「歐巴桑」的黃麗淑說，騎士們來自全台各地，首次挑戰這趟新開發路線，預計從滿州出發，沿著旭海、壽卡至牡丹東源，整整環繞恆春半島一圈，總爬升共2000公尺，全長200公里，估計騎完需要13.5小時。

黃麗淑笑說，大夥都笑挑戰一日200公里騎乘的騎士是瘋子，不過只要騎過1次的車友，多數會成為固定班底，因為真的會上癮。

滿州地方耆老表示，民國90年以前，飛魚毫無經濟價值，漁民抓到不是丟掉，就是帶回家自己吃；後來因為飛魚數量一直減少，加上漁民不斷研發出飛魚乾、飛魚卵、甜不辣等各種附加產品，飛魚才開始端上台面成為一項特色料理。

滿州鄉港口社區，每到春天當地居民就搭著漁船，出海捕撈海面上躍起的飛魚，在海風吹拂下，漁民們將豐收魚獲帶回魚市，此起彼落的熱鬧叫賣聲，讓人感受特殊且溫暖的人情味，搭配各社區近年來興起的特色遊程，將會是整個飛魚季最吸引人的賣點。

(中時)