糖尿病駕駛血糖低昏迷 警破窗救人送醫

罹患糖尿病駕駛，因血糖過低而昏迷，員警以警棍擊破車窗救人送醫。（陳淑芬翻攝）

中市台灣大道與五權路口有一輛自小客車停在路中間多時，警方獲報前往了解，發現罹患糖尿病的陳男，因血糖過低而昏迷，員警以警棍擊破車窗，緊急協助送醫診治，及時救回一命。

第一分局民權派出所日前晚間獲報，台灣大道與五權路口有部自小客車不知何故，停在路中間很久。副所長何明憲等人趕赴現場，發現該車剎車燈亮著、門窗緊閉，但駕駛疑似睡著，員警喚醒駕駛並指揮停至路旁，沒想到，駕駛竟將車緩慢開往停等紅燈的車陣，直到擦撞對到向自小客車才停下來。

過程中，員警發覺有異，先為他擋車防撞，並以伸縮警棍擊破副駕駛座車窗，開啟車門發現駕駛身體不適，趕緊協助送醫診治。

警方調查，55歲的駕駛陳姓男子患有糖尿病，在龍井上班，平時下班後會先吃完東西再回霧峰家中，當天因友人邀約，沒吃東西就上路，才會因血糖過低而昏迷，所幸，警方及時發現破窗送醫急救，才沒造成遺憾。

(中時)