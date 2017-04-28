春季最盛大寶瓶座η流星雨 下周報到

春季唯一流星數量比較多的寶瓶座η（Eta）將在下周登場。（台北市立天文館提供）

大型的流星雨大多分布在夏、秋、冬，而春季唯一流星數量比較多的寶瓶座η（Eta）則將在下周登場！台北市立天文館表示，寶瓶座η流星雨將在5月6日達到高峰，極大值每小時可達50顆，想觀賞的民眾要把握機會。

天文館表示，寶瓶座η流星雨5月6日達到高峰，輻射點在凌晨2點左右升起，再加上月光影響，建議選擇午夜過後，沒有光害且視野遼闊的郊區觀賞，以台北市為例，如天氣狀況佳，可前往陽明山，另外如合歡山、阿里山也都適合。屆時，只要朝東南方觀賞，肉眼即可見到流星。

天文館說，寶瓶座流星雨的來源是哈雷彗星殘餘的塵埃，每年出現在4月19日至5月28日間。

(中時)