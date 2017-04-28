蔡佩穎日巡Cyber首輪 67桿並列第2

蔡佩穎靠著後9洞飆出31桿，交出本季單最佳成績67桿並列第2。(TLPGA資料照)

去年重返日巡(JLPGA)的26歲旅日高球女將蔡佩穎，今天(28日)在總獎金7千萬日圓的Cyber Agent高球賽，打出本季最佳開局，揮出本季最佳成績67桿(-5)，與日本女將木戶愛並列第2，僅落後領先的韓國女將全美貞1桿，為爭奪日巡生涯首冠邁出第一步。

蔡佩穎今天前9洞1鳥1柏忌，打出平標準桿36桿，後9洞大發神威，於第10、11、14、15與16洞抓到5隻小鳥，揮出日巡生涯最佳9洞成績31桿，並以67桿交卡，排名衝至並列第2，出現奪冠契機。

她本季前8場出賽6場晉級，最佳成績在Alice公開賽獲得並列第5，首輪最佳排名在開幕戰大金蘭花並列第7，今天並列第2為本季最佳開局，僅次於去年大東建設高球賽首輪並列第1。

本季在Alice公開賽贏得本季首冠與日巡生涯第13冠的盧曉晴，這輪雖抓鳥攻勢不強，但打的四平八穩，全場在第1洞與第10洞抓到2隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，位居前10領先群，有機會在隨後兩輪後來居上搶冠。

(中時電子報)