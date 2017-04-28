世大運推貴賓贊助票 開幕式門票1張5萬

世大運8月登場，台北市議員厲耿桂芳今在議會質詢指出，她聽聞市府要求一級主管推銷世大運貴賓門票，每張5萬塊，詢問每個人配額多少？對此，身兼世大運執行長的市府祕書長蘇麗瓊說，的確有每張5萬元的贊助票，但沒有分配首長要拉多少額度，她個人也被分配到。

蘇麗瓊表示，很多民間團體反映希望透過門票贊助世大運，因此市府規劃開幕式贊助門票，一張5萬元，總共200張，贊助者會與FISU（國際大學運動總會）貴賓安排在同區座位。厲耿桂芳好奇，柯文哲和局處首長被分配要推銷多少票？蘇表示，沒有分配額度，但她個人會努力行銷。

厲耿桂芳追問，時機歹歹，屆時若世大運門票票房不佳，市府有什麼動員機制？蘇麗瓊說，開幕式門票有8成是最低票價，每張800元，閉幕式門票也有8成是500元，其餘各項目賽事門票為200元或300元不等，價錢不會太貴。

(中時)