狂人川普就職百日 嘆當總統沒隱私
美國總統川普（Donald John Trump）就職至今即將滿100天，他有感而發，表示總統之職不好當，因為隱私少的可憐，而且行動很不自由。
據中央社訊，川普今天(28日)在白宮接受英國路透社採訪，談及參加選舉一直到就任總統的心路歷程，似乎頗有感觸。他表示：「我喜歡之前多采多姿的生活，幹總統比我過去要承擔的工作量更多，本來我還以為會是比較容易！」
川普進一步說：「現在的生活空間受到很大侷限，像是住在小小的繭內，哪裡都不能去；更可悲的是，以前能自己開車，但現在不行了，過去能自由駕駛的日子令人懷念。」
當被問到是否出席白宮記者協會晚宴時，川普認為自己沒受到媒體公平對待，於是婉拒參加，但明年會考慮出席。
(中時電子報)
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