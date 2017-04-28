印象台3線經典攝影展新竹場 體驗客家風情

「旅程，印象台3線經典攝影展」，新竹場巡展自即日起至5月18日於新竹縣新瓦屋客家文化保存區集會堂展出。（陳育賢攝）

「旅程，印象台3線經典攝影展」，新竹場巡展自即日起至5月18日於新竹縣新瓦屋客家文化保存區集會堂展出。（陳育賢攝）

「旅程，印象台3線經典攝影展」，新竹場巡展自即日起登場。（陳育賢翻攝）

91歲攝影家李增昌老先生，玩相機超過1甲子，可以說是用「生命的長鏡頭」在記錄一生旅程，此次他有10多張照片參展。（陳育賢攝）

為呈現台3線客家文化發展脈絡與歷史記憶，客委會特別舉辦「旅程，印象台3線經典攝影展」，新竹場巡展自即日起至5月18日於新竹縣新瓦屋客家文化保存區集會堂展出，此次並以台3線旅程為主題，跨越年代、產業、地域及個別攝影家的分類，整體以旅程意象為概念展出。

縣府文化局指出，台3線為貫穿南北的內山公路，途經桃園、新竹、苗栗及台中一帶的客庄，富含客家文化發展脈絡與歷史記憶，此次攝影展是以客籍攝影家鄧南光、邱德雲、謝其煚、李湞吉、葉裁、梁國龍、陳雲錦、李增昌及吳金榮等人作品，結合客籍詩人與文學家詹冰、杜潘芳格、鍾肇政、李喬、張芳慈、劉慧真等人的文學描繪呈現地方精神，希望透過客籍攝影家之眼及客籍文學家之筆，帶領民眾重新認識台3線上的客家風情。

文化局長張宜真表示，這次策展主題是以「旅程」意象呈現，除了用影像概念詮釋台3線的客家人文精神及自然特質外，打破常見的單元主題式框架，讓台3線的公路意象，以流動與接續的概念，作為整體展覽的手法。

同時運用文學與影像作品，拉出1條如同公路般的展覽軸線，傳達台3線旅程意象，希望引發大眾對客庄風情的共鳴。

其中，來自竹東鎮的91歲攝影家李增昌老先生，玩相機超過1甲子，可以說是用「生命的長鏡頭」在記錄一生旅程，此次他有10多張照片參展，歡迎民眾踴躍前往參觀。

另，展覽期間，並將舉辦2場次的客庄文化走讀攝影活動，在靜態講座中，有參展攝影家分享拍攝心得與解說客家文化，再加上動態的實拍活動，可以實際動手拍攝出自己的台3線人文風景，有興趣的民眾，可到活動官網報名參加。

(中時)