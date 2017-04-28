印象台3線經典攝影展新竹場 體驗客家風情
為呈現台3線客家文化發展脈絡與歷史記憶，客委會特別舉辦「旅程，印象台3線經典攝影展」，新竹場巡展自即日起至5月18日於新竹縣新瓦屋客家文化保存區集會堂展出，此次並以台3線旅程為主題，跨越年代、產業、地域及個別攝影家的分類，整體以旅程意象為概念展出。
縣府文化局指出，台3線為貫穿南北的內山公路，途經桃園、新竹、苗栗及台中一帶的客庄，富含客家文化發展脈絡與歷史記憶，此次攝影展是以客籍攝影家鄧南光、邱德雲、謝其煚、李湞吉、葉裁、梁國龍、陳雲錦、李增昌及吳金榮等人作品，結合客籍詩人與文學家詹冰、杜潘芳格、鍾肇政、李喬、張芳慈、劉慧真等人的文學描繪呈現地方精神，希望透過客籍攝影家之眼及客籍文學家之筆，帶領民眾重新認識台3線上的客家風情。
文化局長張宜真表示，這次策展主題是以「旅程」意象呈現，除了用影像概念詮釋台3線的客家人文精神及自然特質外，打破常見的單元主題式框架，讓台3線的公路意象，以流動與接續的概念，作為整體展覽的手法。
同時運用文學與影像作品，拉出1條如同公路般的展覽軸線，傳達台3線旅程意象，希望引發大眾對客庄風情的共鳴。
其中，來自竹東鎮的91歲攝影家李增昌老先生，玩相機超過1甲子，可以說是用「生命的長鏡頭」在記錄一生旅程，此次他有10多張照片參展，歡迎民眾踴躍前往參觀。
另，展覽期間，並將舉辦2場次的客庄文化走讀攝影活動，在靜態講座中，有參展攝影家分享拍攝心得與解說客家文化，再加上動態的實拍活動，可以實際動手拍攝出自己的台3線人文風景，有興趣的民眾，可到活動官網報名參加。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。