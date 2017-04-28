孔劉來台首晚 驚見飯店房內「被插劍」

孔劉昨來台，經紀公司老闆曝飯店為迎接他特製了「水劍蛋糕」。（圖／翻攝自management_soop、soop_boss IG）

孔劉稍早帥氣現身來台初訪記者會。（圖／翻攝自soop_boss IG）

因韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》再度走紅的孔劉，昨(27日)為29日的見面會旋風抵台，昨晚為他首次公開訪台的第一夜，沒經營社群網站的他自然難與粉絲分享感受，而隨行的經紀公司老闆金長均稍早則大方分享飯店房間內的擺設，大爆眾人一進房門便看到桌上插了半支劍，近看才發現是酒店特製的「水劍蛋糕」，呼應孔劉在《鬼怪》中的劇情，讓一行人笑翻。

孔劉這回來台住進文華東方酒店的頂級套房，每晚要價約台幣58萬，孝順的他不只帶了父母，也有多名經紀公司工作人員隨行，稍早公司老闆金長均在IG分享酒店房間內照片，說：「一進飯店，蛋糕上『啪』插了一把劍」，讓孔劉和金長均等人相當驚喜，感謝酒店的貼心迎接，金長均最後更開玩笑說：「拔了這把劍會變成蛋糕新娘嗎？」韓國網友也讚「很有Sense」。

而孔劉這回來台首次見面會特別來賓身分稍早也曝光，除了歌手Sam Kim，從選秀節目《K-pop Star》出道的鄭承煥、權珍雅也將現身，據悉男神來台灣第一夜只待在飯店用餐，孔劉爸媽則到韓國人最愛的小籠包名店鼎泰豐朝聖，享用完美食，非常低調的兩老便在工作人員陪伴下回到飯店，結束在台灣的第一天行程。

(中時電子報)