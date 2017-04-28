中台灣電影中心 爭取漫畫博物館進駐

台中市府新聞局長卓冠廷表示，中台灣電影中心預訂2019年底完工，目前由市府與文化部合作爭取「國家級漫畫博物館計畫」進駐。（盧金足攝）

台中市議員張廖乃綸關切水湳經貿園區「中台灣電影中心」進度。（盧金足攝）

台中市府推動「中台灣電影中心新建工程」，規畫電影放映、資料典藏與展演、商業等多元功能，已於2016年度完成都市設計審議、交通影響評估核定，並取得建造執照，預訂2019年底完工；此外，市府也與文化部合作，爭取在電影中心內部設置國家級動漫博物館，現正由行政院審查中。

台中市議會今天（28日）日召開第2屆第5次定期會，市議員張廖乃綸、張瀞分關心水湳經貿園區中「中台灣電影中心」進度。

新聞局表示，「中台灣電影中心新建工程」預算約12.7億元，配合水湳經貿園區主軸，以「低碳、智慧、創新」進行規劃設計，並強化整體場館的公益性和服務性，同時留設西側未來智慧營運中心的連通動線，讓整體規畫設計更具一致性。

為利整體工程推動，新聞局與代辦機關都市發展局以及工程規畫團隊持續積極辦理，並配合水湳經貿園區「智慧、低碳、創新」三大主軸進行規畫設計修正，於2016年10月取得都市設計審議、交通影響評估核定，並已取得建造執照，目前已完成規畫設計作業。

新聞局長卓冠廷指出，中台灣電影中心目前也由市府與文化部合作爭取「國家級漫畫博物館計畫」進駐，將以合建方式提供中心部分空間供文化部使用，規畫在使用空間內納入國際漫畫研究及產業智庫中心、動畫放映廳、互動科技體驗展覽互動區及資料典藏庫房等區域，整體計畫金額約11.5億元，由行政院審查中，若計畫順利核定，最快可於2017年中辦理工程招標，2019年底完工。

未來該計畫併入中台灣電影中心後，除可更擴展數位內容深度及廣度，提供影視、漫畫、動畫等內容產業的創研平台，促成IP加值運用，讓台灣的內容產業能夠走出國際舞台，創造文化創意資產。

(中時)