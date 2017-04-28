指甲捲成吸管 以為是灰指甲誤診十年

溫女士透過穿帶矯正器，治療鉗狀指甲。記者／鄭郁蓁攝影

溫女士是一個53歲健康婦女，十多年前腳趾甲開始變捲變厚，原以為是灰指甲而不以為意，直到去年，指甲從兩邊向內捲得像吸管，碰到就會痛，自行購賣黴菌藥塗抹，用藥三個月也不見好，就醫後才發現是因吃其他藥物造成的鉗狀指甲，接受穿戴矯正器治療才改善。皮膚科醫生表示，臨床高達三成被誤診為灰指甲，因灰指甲藥物易傷肝、腎，甚至影響心臟功能、落髮，建議最好確診後再治療。

台灣皮膚科醫學會表事，原來指甲變色、變形並不完全是黑指甲所造成；治療溫女士的台北長庚醫院皮膚科主治醫師李勇毅表示，「鉗狀指甲」可能是先天造成，也可能是長時間鞋穿太緊、外傷、關節炎、藥物、骨增生等後天因素所導致；溫女士表示，她有10年的降血壓藥用藥史，醫師懷疑可能是造成「鉗狀指甲」的主因。

長庚醫院皮膚科主治醫師楊志勛表示，不少民眾以為只要是指甲變灰、變厚就是灰指甲，事實上很多都不是灰指甲所導致。指甲變黑可能是黑甲症，若搭配垂直長條的分布，可能是甲基質上有色素沉澱或是惡性腫瘤增生。若是變型，例如近端指甲皺摺出現粉紅微血管增生，代表的是風溼性自體免疫疾病，或者是外傷。

專長為黴菌的長庚醫院孫培倫表示，治療灰指甲，必須持續用藥三個月，治癒率最高可達八成。但他建議，若用藥後都沒見好，最好經過檢體顯微鏡檢驗、病理切片檢查以及黴菌培養和鑑定，確認究竟是否為灰指甲，「不要看到黑影就開槍」，否則灰指甲藥物易傷肝、腎，甚至影響心臟功能，或導致掉髮，風險不小。

李勇毅也指出，很多人以為得到灰指甲就會去坊間給人修剪，但美甲店的修剪器具不一定都有完全消毒，反而常是灰指甲來源的溫床，且除非幾乎整片挖空，光修剪難以根除。建議不願吃藥的患者，可以雷射等開刀方式治療。

(中時)