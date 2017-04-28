幼稚園小朋友參觀警局體驗一日警察
咦，竟然有大批「群眾」包圍警車？仔細一看，原來是一群小朋友到市警察局三分局健康派出所參觀，小朋友們在員警們的帶領下，體驗一日小小警察的滋味，讓他們直說：「好好玩！」
開普敦幼稚園日前申請參訪健康派出所，希望藉由實際參訪活動，教育這些小朋友認識社會中警察的角色扮演，提供正面學習能量。
小朋友們首次踏入派出所，對於所內各樣事物都感到新奇，在巡佐陳明輝、警員陳宗平帶領下，觀摩警用巡邏車及勤務裝備，而且還能實際體驗穿戴防彈背心、防彈盾牌、警棍及乘坐巡邏車等活動，小朋友們興奮不已，圍繞著員警提出一連串問題。
活動中，員警藉由互動的方式，讓小朋友們了解警察平日執勤的內容，透過有趣的案例教導孩童遇到陌生人及突發狀況時該如何保護自己，同時尋求援助，小朋友興致盎然，氣氛熱鬧有趣
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。