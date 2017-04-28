幼稚園小朋友參觀警局體驗一日警察

小朋友們參觀健康派出所，包圍著警車，感到好奇。（馬瑞君攝）

咦，竟然有大批「群眾」包圍警車？仔細一看，原來是一群小朋友到市警察局三分局健康派出所參觀，小朋友們在員警們的帶領下，體驗一日小小警察的滋味，讓他們直說：「好好玩！」

開普敦幼稚園日前申請參訪健康派出所，希望藉由實際參訪活動，教育這些小朋友認識社會中警察的角色扮演，提供正面學習能量。

小朋友們首次踏入派出所，對於所內各樣事物都感到新奇，在巡佐陳明輝、警員陳宗平帶領下，觀摩警用巡邏車及勤務裝備，而且還能實際體驗穿戴防彈背心、防彈盾牌、警棍及乘坐巡邏車等活動，小朋友們興奮不已，圍繞著員警提出一連串問題。

活動中，員警藉由互動的方式，讓小朋友們了解警察平日執勤的內容，透過有趣的案例教導孩童遇到陌生人及突發狀況時該如何保護自己，同時尋求援助，小朋友興致盎然，氣氛熱鬧有趣

(中時)