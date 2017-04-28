體育署訪評結果出爐 僅3協會全沒過關

體育署副署長林哲宏(右二)與國立體育大學校長高俊雄(左二)一同出席奧亞運單項運動團體訪評計畫結果公佈記者會。(黃及人攝)

教育部體育署28日公布今年度的奧亞運單項運動團體訪評計畫結果，也就是針對43個單項運動協會評分，最後只有中華民國雪橇雪車協會、中華民國曲棍球協會與壁球協會全數指標「待改善」，棒球、籃球兩大協會則都拿「良」過關。

這次訪評計畫的指標包含「組織與會務運作」、「會計制度及財務狀況」與「業務推展績效」3大項，分別公布「優(具體表現達成率9成以上)」、「良(7成到8成9)」、「可(6成到6成9)」與「待改善(6成以下)」4個等第。

體育署副署長林哲宏表示，訪評將會每年固定舉辦，並非想要評估優劣，而是協助部分協會改善，訪評結果的好壞，將影響協會補助預算額度，「也就是說訪評好的協會，就可獲取較高的補助款，也會依照現況調整訪評標準。」

結果105年度訪評最佳的是拿到兩優一良的中華民國射擊協會與高爾夫協會，拿到一優兩良的包含中華民國網球協會、中華民國田徑協會、中華民國帆船協會、中華民國足球協會及中華民國鐵人三項運動協會。

只是訪評計畫難免給人跟現實脫節形象，因為網協、排協、羽協等先前遭到抨擊的單項協會，在今年訪評當中連1個「待改善」都沒有，拿到一優兩良的網協，先前更遭謝淑薇批評財務不透明，卻在這次訪評當中拿到「良」的評價。

這次訪評計畫主持人，也是國立體育大學校長高俊雄表示，並不排除協會提供造假資料的可能性，「當外界對於單項協會的認知印象，與實際印象出現差異，這是難免出現的結果，畢竟我們只能針對協會提供的資料考核與評分。」

(中時電子報)