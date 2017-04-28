結合水火箭與無人機 高中生獲日內瓦發明獎

新北市光仁高中二年級學生余絜、張毓庭、簡欣淳、陳鴻、施韋丞、張恩碩、林韋翰、王昱盛及曾瀚陞9人，發明出「無人機水箭」。（池雅蓉攝）

新北市經發局今日表揚於瑞士日內瓦、德國紐倫堡、科威特中東及美國匹茲堡等9大發明展中獲得27金、21銀、18銅的新北市發明人。其中，新北市光仁高中二年級學生余絜、張毓庭、簡欣淳、陳鴻、施韋丞、張恩碩、林韋翰、王昱盛及曾瀚陞9人，從無人機與水火箭2樣不同領域器材發想，設計出「無人機水箭」，不僅運用無線傳輸控制，更考慮水火箭發射可能影響飛行、加裝滑軌，未來也盼結合高空救災，獲得瑞士日內瓦國際發明展金牌肯定。

余絜表示，當初團隊發想是想將日漸流行的無人機擴增功能，便將水火箭連結，推廣成為人人都能親近，又方便操作的運動或遊戲，並想進一步成立無人機遊戲競技協會推廣。

本次獲獎後，團隊仍打算持續改良，利用「無人機火箭」能載水飛上高空的特性，盼未來有一天能延伸作為救災、滅火使用。

(中時)