孔劉旋風撲台 陶晶瑩百字揭他「不只是男神」

孔劉昨抵台，陶晶瑩稍早發文稱讚他。（圖／翻攝自management_soop IG、中時資料照片）

陶晶瑩稱讚孔劉不只是男神。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

范瑋琪一早打趣叫兒子「孔劉都來了你還在睡！」。（圖／翻攝自fanfan IG）

男星孔劉昨(27日)抵達台灣，也宣告將在台掀起4天3夜的《鬼怪》風潮，先前便有不少藝人看了該劇後表示欣賞孔劉，如蔡依林、許維恩等，飲恨無法擔任孔劉見面會主持人的陶晶瑩，剛剛則在臉書分享公視紀錄片報導孔劉電影《熔爐》推動重視性侵害聽障學生案，稱讚他說：「他不只是男神，也是專業的演員。」

陶晶瑩稍早發文，形容孔劉：「更以籌資拍攝電影『熔爐』，喚起社會大眾對真實事件師長性侵害聽障學生案輕縱的不公不義關注，進而重審該案、甚至推動了修法。他將演藝工作的影響力發揮到極致，賦予其更重要的意義。」

陶晶瑩最後讚孔劉「不止男神，何止鬼怪。謝謝你」，網友感動說：「就是因為這麼酷，他把我們的心都給偷走了呀~~」、「看完這部根本睡不著...」、「難忍心酸震撼人心的一個真實故事，男神演技超凡，原來還有顆悲憫心腸籌資拍片換醒大眾傳媒正視性侵弱勢之事件」，而超愛孔劉的范瑋琪，也在IG分享兒子趴睡照片，虧：「孔劉都來了你還在睡！」

(中時電子報)