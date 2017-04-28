北部即起一階限水解除 南部待觀察

經濟部今召開水情會議，由於連續幾波鋒面降雨，北中部署庫蓄水率已回升至6到9成，因此決議即日起解除北部新北板新、桃園與新竹第一階段限水，但是南部嘉義、台南與高雄則維持一階限水，並設定6月底前不實施二階限水。

水利署表示，南部嘉義及台南地區水庫蓄水率仍只有3成，高屏溪攔河堰水位雖回升，但變化仍大，水情仍必須關注，因此繼續實施第一階段一階限水。

(中時)