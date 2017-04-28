台灣最大摩天輪 麗寶「天空之夢」明試營運

全台最大的麗寶摩天輪「天空之夢SKY DREAM」，將於29日起試營運。（陳淑娥攝）

全台最大的麗寶摩天輪「天空之夢SKY DREAM」，將於29日起試營運。（陳淑娥攝）

「眼盲心不盲！」盲生排隊搭乘全台最大摩天輪「天空之夢SKY DREAM」，紛紛顯得雀躍不已。（陳淑娥攝）

全台最大的麗寶摩天輪「天空之夢SKY DREAM」，將於29日起試營運。（陳淑娥攝）

麗寶樂園園長王永豪（右）陪同盲生搭乘「天空之夢」，一邊講解一邊拉著同學的手感受天空之美。（陳淑娥攝）

生「用心」體驗摩天輪，也用觸覺、聽覺感受摩天輪之美。（陳淑娥攝）

全台最大的麗寶摩天輪「天空之夢SKY DREAM」，將於29日起試營運，5月13日正式營運，28日特地邀請盲生搶先體驗，當摩天輪緩緩升到海拔384公尺高空時，台灣海峽及雪山山脈映入眼簾，群山環繞驚呼連連，夜晚更是絢爛奪目、七彩耀眼，盲生搭乘天空之夢「用心」體會台灣之美，直呼 「像在天空中飛翔！」

園長王永豪表示，「天空之夢Sky Dream」為全球前10大摩天輪，輪輻直徑120公尺，海拔總高度384公尺，與台北101大樓觀景台88樓高度一樣，摩天輪共有60個車廂，每車最多搭乘8人，轉一圈約25分鐘，車廂內座椅可收納，方便輪椅及娃娃車乘坐，還有usb充電及中華電信free wifi，讓隨時想直播或打卡的遊客，盡情地與親朋好友分享「最高」樂趣。

「台灣之心」新地標壯闊誕生！王永豪指出，「天空之夢」位於台中，地處台灣中心點，當摩天輪升到海拔總高度384米高空時，白天可遠眺台灣海峽及雪山山脈，近觀火炎山、月眉糖廠、高美溼地、千年大樟公、后里馬場等知名景點，到了夜晚，城市的夜景、夜空的繁星加溫下，與宛如巨大珠寶圓盤的摩天輪，交織成一幅浪漫滿分的絕佳美景。

全盲高三生郭峯成表示，自己第一次搭摩天輪，聽到工作人員的講解，許多山、海及綠地的景色馬上浮現在腦海中，最想帶爸媽一起來搭乘「天空之夢」；弱視生何名錡則是東張西望地觀看四周，顯得非常興奮，他隨著導覽在高空中暢遊許多美景，他表示，很開心搭到全台第一高的摩天輪，讓他能夠有一個如此難忘的經驗。

麗寶集團副董陳志鴻表示，「天空之夢Sky Dream」是全台唯一以張力結構設計的，規模就像英國「倫敦之眼」，明天試營運將讓遊客體驗巨幅轉動的天空之感，將給台灣地區帶來新的觀感。

在盲生體驗試乘摩天輪後，樂園也送給每位盲生一個音樂摩天輪，讓他們不但能「用心」搭乘最大摩天輪，更能用觸覺、聽覺感受到「天空之夢Sky Dream」。麗寶樂園表示，「天空之夢」29日起試營運，限額400個名額，預計5月13日正式啟用，試營運期間將逐日公告每日搭乘數量，為了避免向隅，相關營業時間及購票方式，將公布於麗寶樂園渡假區官網及FB粉絲團。

(中時)