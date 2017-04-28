李珍妮涉侵吞吳春臺股權判1年2月 可易科罰金42萬
中華開發金前執行副總吳春臺，與名媛李珍妮分手後，發現2人交往期間投資設立的服飾公司，李未經同意，擅自移轉1000萬元股權到自己名下，案經吳春臺提告，台北地方法院今(28)日下午審結，法官依1個行使偽造私文書、3個使公務員登載不實偽造文書罪，判李珍妮應執行有期徒刑1年2月，可易科罰金42萬元，侵吞的100萬股股權追繳沒收。另吳提出的附帶民事求償1300萬元移送民庭審理。
到庭聆判的吳春臺律師說，尊重法院判決結果，收到判決書後會和吳討論後續如何處理。李珍妮則未到庭聆判，但她宣判後向媒體記者說一定會上訴。
本案起因多年前吳春台出資1000萬元，與李珍妮合資開服飾公司，李掛名執行長。2009年6月2人分手，吳同年與米凱莉結婚，婚禮前夕李卻傳簡訊及紙條給吳，要求簽下股權轉讓同意書，但吳並未同意，事後發現股權竟已被移轉到李的名下，因此提告。
李珍妮在最後言詞辯論時，堅稱股權是吳給她的分手費不涉犯罪，還說她沒有獲利，也沒有霸占公司的動機，希望法官判她無罪；李的律師則說，若合議庭判李有罪，則請判可易科罰金的6月以下徒刑，並宣告緩刑。但吳春臺出庭否認是分手費，還說不同意給緩刑。
(中時)
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