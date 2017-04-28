美女作家香消玉殞 Cindy家人心疼：妳辛苦了
藝人楊又穎（Cindy）2015年因不堪網路霸凌輕生，消息一出引發演藝圈一片譁然，楊又穎哥哥彭仁鐸把失去妹妹的痛，化為幫助的力量，成立「心地好一點，霸凌少一點」粉絲專頁，期望遺憾不再重演。而今（28日）美女作家輕生事件震驚外界，「心地」平台也發文悼念「這些年來，妳辛苦了」。
美女作家父母發聲明指出，女兒多年的痛苦是發生在8、9年前的不幸事件，「心地好一點，霸凌少一點」心疼該作家「很難想像這一路走來有多痛」，並表示：「只要心靈的創傷沒有被平復，憂鬱就會像鬼魅一般的糾纏，儘管她們表面上看起來多平靜。」
「心地好一點」進一步說明，憂鬱患者需要更多陪伴，而不是用「正常與否」標準評斷。並有感而發寫下，期望該平台的存在，能阻止下一個悲劇的出現「能讓更多人的憂鬱透過傾訴獲得釋放」。
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(中時電子報)
關鍵字：美女作家
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