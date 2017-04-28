吳敦義：總統不排除找郭台銘 但不可能郭吳配
前副總統、國民黨主席候選人吳敦義28日下午赴桃園市中壢區龍昌里活動中心時，被問到郭台銘進入美國白宮，是否準備參選台灣的總統？吳敦義指出，未有這種聯想，也不予評論。
吳敦義說，郭台銘是跨國企業家，本來就準備與美國總統川普會面，而川普希望製造業多回去美國本土，2人這種會見很自然，「很好的」。
郭台銘願選總統，是否願意郭吳配？吳敦義回應，這是不可能的事情。如果國民黨提名郭台銘選總統，也要由郭決定副總統，但他不會去做副總統。
吳敦義指出，已是前總統馬英九的副總統，不可能去做任何人的副總統，這是絕對的道理。未來他就算當選黨主席，如果黨內找不到總統人選，或者沒人有機會當選總統，甚至沒有人願意出來選總統，當然不排除找郭台銘在內的黨外人士，但最好能夠加入國民黨。
若郭台銘無黨籍選總統，國民黨也願意挺郭？吳敦義表示，如果黨內無人選總統，有能力、有機會當選的黨外人士，不可能或不願意加入國民黨，將不排除與黨外人士合作。只要能結束為政不佳的民進黨政府，「能夠跟國民黨做好朋友，範圍是很開闊的」。
(中時)
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