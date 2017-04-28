職業工會調漲保費？ 研議暫緩實施

原訂今年7月要漲的職業工會投保者的健保費，因為反彈聲浪大，健保會今（28）天開會研議暫緩施行。健保署長李伯璋表示，由於職業工會指出，薪水並非報表那麼高，要求重新精算，健保署會再跟衛福部長陳時中討論，研究在不違法的狀況之下的解套方式，調漲案有可能延到明年1月1日再上路。

依現行健保法令規定，當全國公、民營事業機構受僱者月平均投保金額成長率達到4.5%時，無一定雇主或自營作業而以職業工會會員身分投保健保的第二類被保險人，須依法調整月投保金額的最低門檻，原訂今年1月1日就該調漲。

依健保署先前估算，職業工會會員身分投保健保者，這一波調整月投保金額的最低門檻，將由現行2萬2800元調整為2萬4000元，每人每月健保費將因此調漲約33元。

李伯璋說，職業工會之所以反彈，在於認為職業工會會員薪資實質沒有漲、卻要被調漲健保費，並不合理，要求重新精算，因此有可能暫緩公告，延至明年1月1日再上路，期間健保署也會與衛福部再行討論，希望在不違法的狀況下尋求「讓大家都快樂」的解套方法。

至於原先估計，調漲之後，每一年可多挹注健保收入約10.6億元部分，李伯璋強調，對健保財務並沒有影響，健保會委員也認為「控制好不必要、動輒數百億的醫療浪費才是要務。」

(中時)