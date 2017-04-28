家當綁機車遮車牌躲查緝 反引警注意被逮

劉男準備逃亡，結果行為太奇怪了，反而被抓。（斗六警方提供）

逃亡生活不像電影演得那麼氣魄，結局可能很脫線。一名毒品通緝犯為躲避查緝，把家當綁在機車上，結果行徑怪異，反而引來警方注意落網。

莿桐分駐所指出，昨天上午執行巡邏勤務，看到一名男子機車綁滿東西，牌還刻意以膠繩遮蔽，所長何圳生巡邏發現直覺可疑隨即尾隨在後攔查。

經攔檢以警用小電腦查證，劉嫌為雲林地檢去年04月21日所發布的毒品通緝犯，立即將他逮捕歸案。

警方表示，劉嫌居無定所四處找空屋居住，以膠繩遮蔽車牌原是為躲避警方查緝，沒想到反而成為警方攔查對象。

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(中時)