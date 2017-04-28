輔導22年！消防檢修申報將限期改善召開說明會
輔導期長達22年！1995年針對消防列管場所業者檢修申報制度有新變革，今年初修正第38條第2項「限期改善」機制，取消以往有1個月勸導期，未於法定期限內完成檢修申報者將處以罰鍰。台中市政府消防局第一救災救護大隊豐原分隊日前邀集轄區列管甲類場所近百名業者召開說明會，宣告輔導期正式結束。
消防局表示，日趨複雜的建築物構造與使用情形，消防安全設備檢修落實相當重要，依「消防法」規定，消防設備師（士）為不實檢修申報，處2萬元以上10萬元以下罰鍰；管理人違反有關檢修設備規定，將可逕行舉發處其管理權人1萬元以上5萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善者，將按次處罰。
消防局指出，為有效督促管理權人辦理檢修申報，甲類場所依規於6月底前即須完成上半年檢修申報作業，並加強宣導以確保各該管理權人了解場所應辦理檢修申報期限，及逾期申報將逕行舉發的最新規定。
(中時)
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