中國社科院：預計2017年中國經濟增速6.6％左右

中國新聞網28日報導，中國社科院數技經所婁峰研究員今日透露，預計2017年中國經濟增速在6.6％附近，繼續保持在中高速適當的成長空間。他說，目前中國企業的綜合稅負偏高，降低賦稅是促進我國實體經濟復甦的關鍵措施，營改增政策可有效提高中國產品的國際價格競爭力，促進我國出口顯著提升。

中國社科院於28日下午召開「2017年中國經濟前景分析」發佈會暨中國經濟形勢報告會。

(工商)