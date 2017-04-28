愛的抱抱倡議兒保，屏東家扶街頭快閃
近期兒虐事件頻傳，嚴重至死的例子皆因照顧者情緒控制不佳，或生活壓力所導致，屏東家扶於4月28日倡議為兒童保護日，呼籲民眾一起重視兒童保護。
今年4月中旬，高雄市一名2歲多男童遭母親毆打、送醫不治，母親事後坦言，因兒子頑皮、屢勸不聽，所以用手及衣架管教。
屏東家扶中心主任傅敏峰表示，台灣近期發生多起震驚社會的兒虐案件，家扶因此發起「LOVE HUGS護童擁抱」運動，就是要呼籲家長多多擁抱孩子，讓孩子感受安全與愛，分享彼此的溫暖，讓擁抱的習慣使親子間更加親密無距離。
且為讓社區民眾更加認識兒童保護重要性，今日上午，家扶選在屏東市崇蘭環保公園進行快閃活動，附近幼兒園與社區民眾都一起響應，跟著社工員跳兒保操，並互相給與愛的擁抱，整場快閃活動約300人次參與。
一早社工員拿著大聲公在崇蘭公園附近宣傳愛的抱抱街頭快閃活動，吸引附近幼兒園及民眾聚集；音樂一播放，配合家扶兒保娃娃出場，將活動帶到最高潮。現場小朋友們開心的跟著兒保娃娃跳兒保操及搶著合照，讓參與的大小朋友直接感受擁抱的溫暖。傅敏峰事後也號召全國民眾一同獻出1萬個溫暖擁抱，期望以實際行動「用愛包圍受虐兒」。
(中時)
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