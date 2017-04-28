昨在深圳上市 港周大生創始人身價破4百億

周大生珠寶於昨日正式在深圳證交所掛牌上市，左起第8位就是創始人周宗文。（圖/中新社）

繼周大福、周生生之後，又一間著名的香港珠寶公司掛牌上市。成立於1999年的周大生珠寶，昨日正式在深圳證交所以掛牌，以每股19.95元人民幣（約85.9台幣）的價格發行，僅僅2天的時間，漲幅高達44%，以31.55元人民幣（約137.4台幣）坐收，讓創辦人周宗文身價飆上14億美元（約420.5億台幣），擠入富比士（Forbes）新晉億萬富豪榜的成員。

據彭博社（Bloomberg）報導，香港知名珠寶商之一的周大生，昨日正式在深圳證交所掛牌上市，以19.95元人民幣（約85.9台幣）對外發行股票，僅2天的時間就衝破30元人民幣（約130.7台幣），讓周大生創辦人周宗文的身價一舉站上14億美元（約420.5億台幣），擠身富比士華人富豪榜名單之中。和周大福、周生生並稱的周大生，1999年在北京王府井開設第一間店面後，靠著加盟店與簽下Angelababy等明星代言的幫助，讓周大生穩坐大陸珠寶市場第三大。去年度淨利潤高達4.3億人民幣（約18.7億台幣），毛利率甚至比市占率第二的老鳳祥還高。

周大生重金簽下女星Angelababy，擔任其品牌代言人。（圖/周大生網站）

周大生昨日於深圳證交所掛牌敲鐘。（圖/中新社）

畢業於中國地質大學的周宗文，因為家中是印尼華僑，在大陸當年鬧革命的年代，根本無法從軍、上大學，更別說被分配到工廠工作。1977年恢復高考後，考上中國地質大學，畢業後被分配到閩西山區工作，多年後被提拔為管理職。1988年轉入珠寶廠工作，從最基層的學徒做起，將所有製作工法和流程學會後，利用海外親戚的財力和關係，於1992年創立周大生珠寶，成為整合生產、批發和製作一條龍的珠寶企業。

面對來自香港珠寶金飾商龐大競爭壓力，周大生規避傳統的黃金買賣業務，專攻鑽石等高價珠寶的市場，並透過引入比利時百面切工工法的鑽石，形成與市場之間的差異，並簽下著名女星Angelababy為品牌代言人，搶攻8、9年級世代的新興市場。此番在深圳掛牌上市，周宗文也期望將周大生打造成「傳世珠寶品牌」，讓更多人看到品牌的價值。

(中時電子報)