竹縣議會第5次定期會 邱鏡淳重申極力爭取前瞻預算

新竹縣長邱鏡淳28日進行施政報告，他表示本月22日更親自向蔡英文總統陳報計畫，縣府不會放棄爭取預算。（陳育賢攝）

新竹縣議會第18屆第5次定期會近日開議，新竹縣長邱鏡淳28日進行施政報告，針對近來吵的沸沸揚揚的前瞻基礎建設計畫預算，邱鏡淳表示，今年2月與4月已兩次北上提出報告，本月22日更親自向蔡英文總統陳報計畫，縣府不會放棄爭取預算。

邱鏡淳表示，打造浪漫台3線計畫已納入行政院前瞻基礎建設計畫，其中國際藝術家林舜龍與竹編藝術家范承宗分別以本地自然素材創作出峨眉鄉「油桐花籽」、寶山鄉「種子星球」以及芎林鄉「旁邊」，己成為台3線亮點。

另，新竹縣並跨域整合桃竹苗3縣市，共同規畫開發「台灣好行」新路線，串聯桃園市「兩蔣園區」至竹縣「張學良文化園區」。

歷史現場部分，竹北六家水圳文化景觀再現計畫、新埔宗祠博物館（三街六巷九宗祠）聯營策動計畫、「北埔姜阿新洋樓修復再利用工程」等，也已納入行政院前瞻基礎建設計畫內。

而五峰巴斯達隘矮靈祭10年大祭 ，更獲文化部認證為17個國家重要民俗文化資產之1。

此外，縣府還提出包括台1線替代道路（新豐─新竹公道三、四）工程、北2高交流道聯絡道路竹43線道路拓寬工程等28項計畫，總經費高達190億餘元，提案涵蓋水環境建設3項、數位建設3項、綠能建設4項以及城鄉建設18項。

他並在今年2月13日率隊北上拜會行政院政務委員張景森，4月19日再出席立法院「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，為竹縣爭取經費。

本月22日更趁總統蔡英文南下新竹參訪的機會，當面親自向蔡英文陳報縣府前瞻基礎建設計畫，陳請總統支持，希望1毛都不要少，縣府不會放棄任何機會爭取經費挹注。

(中時)