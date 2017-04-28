已逝才女作家被爆曾遭補教名師侵犯 家長籲補「狼師」黑洞

才女作家驚傳過世，父母發出聲明揭露，她曾受到補習班教師侵犯，因此飽受精神折磨，讓補習班狼師黑洞又浮上檯面。家長團體憂心，補習班的管理和不適任教師通報系統太鬆散，那個年紀的孩子根本沒有反抗餘力，須等到多年後才揭露曾被性侵，因此呼籲教育部儘速把此黑洞修補起來，避免憾事再發生。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱說，補習班的管理本來就太鬆散，在教師管理上還有很多缺陷，過去家長也很擔心補習班狼師的問題，認為這一大黑洞，若是教育部不趕快正視並補起來，會有更多的遺憾再發生。

教育部政務次長蔡清華表示，目前已有不適任教師的通報機制和防賭機制，民國102年補習及進修教育法修正案中，就已明定，只要有性侵、性騷擾行為且判決確定，或是曾任老師，被性平會調查過性侵行為，都會通報教育部的校安通報網，讓所有補習班進行查核。

此外，教育部也會定期要求補習班針對教師做出查核，若是補習班仍聘用不適任教師，教育部可以糾正、要求其限期改善，並且要該補習班停止招生，甚至是撤銷立案，蔡清華說，「這不只是罰錢而已，是很嚴重的處分」。

(中時)