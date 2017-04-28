不服被管收 孫道存聲請釋憲遭駁

前太電董事長孫道存因欠稅1.2億未繳，去年新北地院認定他可能隱匿財產裁定管收，2小時後他的特助繳清欠稅，讓孫馬上獲釋，但孫不服被裁定管收向高院抗告被駁回，他未提再抗告，逕行聲請釋憲，大法官會議今日認為程序不符，駁回孫的釋憲聲請。

(中時)