北部解除一階 中南部可望6月底前不進二階
水情轉趨樂觀，水利署宣布北部板新、桃園、林口及新竹地區從今日起解除一階限水，南部嘉義、台南和高雄地區維持一階限水。另外，原本預定4月底前不進入二階，5月底不進入三階可望達標，甚至可以延到6月底前不進入二階。
中央氣象局稍早分析，雨量今年梅雨季正常偏少，對此，水利署長賴建信在水情會議時表示，因應空梅或晚梅，南部備援設施曾文備用淨水廠、東港溪原水前處理工程、抗旱水井等措施都已待命，對穩定南部用水有信心。
賴建信指出，從2月起經濟部就啟動旱災應變小組，中南部用水在水利署情境控制下尚稱穩定，希望中南部6月底前可以不進入二階限水，5月底前曾文水庫蓄水量都可以維持在10％以上。
根據氣象局預估，5月下旬因為西南鋒面到達，屆時中南部降雨可望增加。賴建信表示，水利署評估氣象局報告後，決議6月再評估南部能否解除第一階段限水。
賴建信稱，水利署透過科學數據分析、放水量總量管制、跨區水資源調度和加強節水措施4種方式，讓水情獲得控制，尤其中北部水庫蓄水量都較2月增加，雖然5月下旬北部也將進入抽穗期，農業用水大增，但是水利署評估仍足以因應。
賴建信接者說，板新、林口、桃園及新竹地區水情燈號將轉為稍緊的綠燈，苗栗和台中將調整為水情正常的藍燈。
5月1日起將進入防汛期，賴建信指出，未來水利署會與各單位努力，一手抗旱、一手防汛。由於梅雨季降雨有「短時間長降雨」，原水濁度將會因此提高，也會對供水帶來挑戰。
隨著水情趨緩，經濟部將調整召開水情會議頻率為一個月召開一次，下次會議預計在5月下旬。
(工商)
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