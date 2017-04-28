採筍遭虎頭蜂螫 筍農殞命竹林間

高姓筍農遭虎頭蜂攻擊，不幸殞命！（廖志晃翻攝）

高姓筍農到鹿谷鄉內湖村祖師公廟後方竹林採筍，遭虎頭蜂攻擊，鹿谷消防分隊趕到現場，發現患者已經沒有生命跡象，搶救後送竹山秀傳醫院急救，仍告不治。

(中時)