南韓第2艘大型運輸艦開建 估2020服役

南韓第2艘大型水陸兩棲登陸運輸艦的規劃圖。(圖取自南韓國防部採購局)

南韓獨島級兩棲攻擊艦

南韓海軍周五(28日)宣布，第2艘大型水陸兩棲登陸運輸艦正式開始建造，初步預估，將於2020年正式服役。這是南韓海軍近10年內，首度建造大型運輸艦。

《韓聯社》(Yonhap News Agency)報導，根據南韓國防部採購局(DAPA)指出，這艘大型運輸艦，今日在釜山韓進重工業(Hanjin Heavy Industries & Construction Co.)造船廠舉行開造儀式，排水量1.45萬噸，船身長199.4米，身寬31米，這艘運輸艦預估明年4年舉行下水儀式，經過試運行之後，可望於2020年交付海軍，開始服役。

南韓首艘大型運輸艦「獨島號」，在2005年7月舉行下水儀式後，已於2007年7月正式服役，是南韓大型兩棲攻擊艦，排水量1.45萬噸，船身長199米，身寬31米，因為具備運輸直升機、裝甲車、卡車、大砲和高速船的能力，同時可以一次運載上百支部隊，而被冠上「輕型航空母艦」名號。

時隔十多年後，南韓再度建造大型水陸兩棲運輸艦「2號艦」，預估這艘「2號艦」於2020年正式服役後，可以再次大幅提高南韓大規模海陸作戰的能力。

(中時電子報)