才女作家上吊雙親透過出版社發聲明 南市社會局要求撤文
才女作家A女上吊身亡，她的雙親透過出版社發出公開聲明，直指女兒「8、9年前遭補教名師誘姦」是輕生的原因，此舉卻引發更大的爭議。台南市社會局今天指出，已依《性侵害犯罪防治法》相關規定，致電要求代發聲明的出版社撤文，否則即有觸法之虞。
社會局強調，立法院2015年12月三讀通過並實施《性侵害犯罪防治法》第13條及第13條之1修正案，明訂「任何人」皆不得透過媒體、網路等其他方式，公開或揭露被害人姓名與可判別身分的資訊，違者經檢舉成立，地方政府社政機關依法可處最高10萬元罰鍰。
另依《性侵害犯罪防治法》第13條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體不得報導或記載有被害人之姓名或其他足資辨別身分之資訊；違反者，由目的事業主管機關處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。
該局家防中心也呼籲社會大眾，不要透過媒體、網路等其他方式，公開或揭露被害人姓名與可判別身分的資訊，此一行為不僅將造成無法抹滅的傷害，更讓自己觸犯法律。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。