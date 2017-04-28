才女作家上吊雙親透過出版社發聲明 南市社會局要求撤文

才女作家A女上吊身亡，她的雙親透過出版社發出公開聲明，直指女兒「8、9年前遭補教名師誘姦」是輕生的原因，此舉卻引發更大的爭議。台南市社會局今天指出，已依《性侵害犯罪防治法》相關規定，致電要求代發聲明的出版社撤文，否則即有觸法之虞。

社會局強調，立法院2015年12月三讀通過並實施《性侵害犯罪防治法》第13條及第13條之1修正案，明訂「任何人」皆不得透過媒體、網路等其他方式，公開或揭露被害人姓名與可判別身分的資訊，違者經檢舉成立，地方政府社政機關依法可處最高10萬元罰鍰。

另依《性侵害犯罪防治法》第13條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體不得報導或記載有被害人之姓名或其他足資辨別身分之資訊；違反者，由目的事業主管機關處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。

該局家防中心也呼籲社會大眾，不要透過媒體、網路等其他方式，公開或揭露被害人姓名與可判別身分的資訊，此一行為不僅將造成無法抹滅的傷害，更讓自己觸犯法律。

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(中時)