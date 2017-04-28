剝削逃逸外勞性交易 收費3500元僅分900元
61歲劉姓婦人任職於新北市中和區某賓館清潔工，仲介28歲印尼籍逃逸外勞吳姓女子到賓館內性交易，吳女在賓館櫃台邊交付仲介費時，正巧遇上警方臨檢，警方盤查發現吳女是逃逸外勞，進一步追問她才坦承從事性交易，身上查獲保險套、潤滑液等證物。
警方調查，劉女任職新北市中和區景平路某賓館清潔工年餘，曾有妨害風化前科，日前得知住宿的男房客有需求，立即致電吳女到賓館內性交易，雙方完事之後，吳女到賓館櫃台旁準備領錢。
正巧，中和警分局執行擴大臨檢，發現吳女是逃逸外勞，進一步追問為何出現在賓館內，吳女相當驚慌害怕，最後才坦承「接獲劉女來電到賓館內性交易！」當時正要向劉女收錢。
吳女供稱，來台從事看護工，因不喜歡工作內容才會逃逸，一年前開始經由朋友介紹與劉女配合，只要有男客人有需求，就會前往賓館，每次金額3500至4000元，劉女先向客人收錢，每次可以拿到900至1000元。
劉女坦承仲介性交易卻辯稱，每次性交易結束僅拿到100至200元，只是想要多賺點錢，才會媒介性交易。吳女訊後被依違反社會秩序維護法裁罰移送移民署，劉嫌被依妨害風化罪嫌法辦。
(中時)
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