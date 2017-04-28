428兒童保護日 家扶募愛的抱抱注入暖流
428是兒童保護日，家扶基金會發起「LOVE HUGS 護童擁抱」運動，號召萬人響應愛的抱抱，28日社工化身兒保娃娃，手舉「4、2、8」等標牌，在豐原第一市場進行踩街，隨後於慈濟宮前向路人募集護童擁抱，共有200餘個愛的抱抱，獲得民眾熱烈響應。
北台中家扶中心社工及溫媽媽志工隊共計25人，今天帶著兒保娃娃的面具，手舉(4)適時關懷(2)兒童保護(8)愛的抱抱等標牌，前往豐原區最熱鬧的第一市場鄰近週邊進行遊行踩街，希望引起與兒童有高頻率及最直接互動的主婦們，對兒童保護的重視。
隨後在慈濟宮前廣場，向路過民眾募集「LOVE HUGS 護童擁抱」，許多路人積極響應，紛紛獻出溫暖的擁抱，有媽媽抱著孩子、有大人互相擁抱，共有400人熱情參與，募得215個愛的抱抱；活動期間，每募集到一個溫暖擁抱，愛心企業都捐助10元，支持家扶兒童保護工作，令人十分動容。
主任劉正文表示，近一年來兒虐憾事層出不窮，直接威脅兒少生存權，如何讓照顧者的親職能力提高、家庭減壓、創造友善護童的社會風氣，是家扶基金會極為重視的服務工作。家扶基金會呼籲，愛孩子不要虐待孩子，家長在管教上，不妨選擇以擁抱安撫孩子，減少親子衝突並增進感情。
(中時)
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