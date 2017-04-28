十二年國教新課綱延後上路 家長：造成恐慌
由於課綱審議委員會成員資格不符，12年國教新課綱確定延後一年上路，家長團體認為，這是很大的失誤和延宕，而這種不確感，也會造成家長和考生的恐慌，因此呼籲教育部，未來政務的推動應該更加嚴謹，不要讓蔡英文政府的政策挑票。
全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱說，家長很支持12年國教的推動，也相信將能造成教育觀念的改變，不必「一試定終身」，現在又要延後上路，讓家長的期待落空，但也了解這是沒辦法的事，未來期許教育部可以更加嚴謹的推動政務。
孩子是國一生的徐姓家長表示，延後一年沒關係，硬要趕著上路沒有意義，反而孩子容易被當成白老鼠，但是希望正式上路時，教育部已把配套措施規劃好，「不要留屎尾」（台語）。
國教行動聯盟理事長王立昇則說，12年國教從103年上路，到現在新課綱卻還沒實施，又因作業疏失造成延後，延誤學生一年的學習，教育部應該「要有人負責」、「承擔責任」。
但全教總副秘書長黃致誠則認為，配合十二年新課綱，高中端需發展多元選修課程和校定必修，對學校和老師而言都是一大工程，老師要重新設計課程，並花很多時間準備，以目前的狀況來看，新課綱若如期上路，高中端可能也準備不及，若是延後一年再上路，可讓高中端有較充分的時間準備。
(中時)
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