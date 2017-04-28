日職強打經典賽後低迷 病因可能是「節奏」

筒香嘉智花92打席開轟，改寫個人生涯花最多打席首轟的紀錄。(美聯社資料照)

經典賽症候群來襲，日本隊不僅投手出狀況，主力打者們也落難，日本隊的不動4棒筒香嘉智，就是其中一個受害者，去年以44轟奪得央聯全壘打王的他，直到昨對阪神第3打席才揮出本季首轟，足足用92打席達標，改寫他生涯最多打席首轟的紀錄，山田哲人、松田宣浩、中田翔，也都僅有2成上下的打擊率。

筒香經典賽時與中田翔同繳3轟、8打點成績，是日本隊最安心的4棒打者，然而他到開季後，卻轟不出全壘打，改寫他2014年連38打席沒有全壘打的紀錄，他日前坦言大賽後接著打季賽，確實有些疲憊，「如果說不累是騙人的，但我明白比賽的時程，也盡力準備好，而結果就是這樣。」

筒香昨開轟也直言，經典賽跟季賽不同，現在得為季賽做準備。除了筒香，火腿主炮中田翔本季出賽13場，打擊率僅1成91，日前還因傷下二軍，昨役才敲本季首轟；養樂多連兩年繳「3-3-3」的山田哲人雖有2轟，但打擊率低到僅2成13；軟銀老將松田宣浩打擊率也僅2成02，不過連3戰敲安，近況略有起色。

筒香打擊率2成56、長打率3成59，與去年打擊率3成22、長打率6成80成績相去甚遠。為何陷入低潮？橫濱打擊教練坪井智哉認為經典賽是一個主因，「為了適應外國投手球的尾勁跟速度，打擊動作的節奏就得改變，想找回原本感覺需要一點時間。」換言之，原本可能心理默數1、2、等一拍接3的4拍節奏，就會變成1、2、3三拍或1、2兩拍。

廣島的二壘手菊池涼介在中田翔受傷後，也提到類似的問題，他表示，經典賽時對上國外投手投出如二縫線速球般會位移的速球，球員們會各自有不同的對策因應，而一旦變換打擊節奏，想把原有節奏找回來並不容易，「我是很習慣做這件事，比較容易找回狀態。」

(中時電子報)