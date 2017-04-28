新聞深喉嚨》英盼「再度熱線」？ 川普打臉：不給習近平「添麻煩」

新聞深喉嚨》

蔡總統27日接受《路透社》專訪，記者問起是否會再與美國總統川普通話，蔡總統表示「不排除」。沒想到事隔一天，《路透社》專訪川普時就被「秒打臉」！川普表示，目前感受到中國大陸協助處理北韓問題的誠意，所以不打算破壞氣氛，「給習近平主席添麻煩」。原來台灣變成「麻煩」了？更不解的是，大家心知肚明台灣是美中角力的棋子，既然如此，為何蔡總統還要「熱臉貼冷屁股」討打臉？

蔡總統在專訪中還提及WHA與李明哲案，論述都可以歸納為向習近平喊話，要中國大陸展現「大國氣度」、「放行」台灣。蔡總統的喊話，可視為為她的520週年演說鋪梗。對比近日國台辦發言人馬曉光的「三重樓喻」，兩岸是否還是繞不過「九二共識」這道坎兒，所謂新論述、新互動關係，終究只是空談？

同一篇專訪中，蔡總統明確表示希望購買F-35戰機。國防部評估，因為F-35造價昂貴，估計高達一架30至40億元，所以頂多購買60架。問題是，造價昂貴姑且不論，就算川普真的批准這項軍售，還得面對戰機生產線排隊問題，至少得等8到10年。目前僅是美國空軍、海軍和陸戰隊，自己準備採購F-35各型用於換裝的需求就高達2400架，加上其他盟國有亞洲的日本、韓國、新加坡、澳洲、以色列，歐美的英國、荷蘭、加拿大、土耳其、丹麥、挪威、義大利等10餘國，合計需求高達500架。而國軍今年漢光演習，就已經將F-35納入兵推，國防可以這樣「想想」？

《華盛頓郵報》報導，鴻海董事長郭台銘27日拜訪白宮，停留兩個小時。但郭董本人不願證實是否見了川普，只說：「我們談美國製造，我們簽了約，到時會公布。」該如何看待這個消息？

朝鮮半島「4月危機」看似已經降溫，沒想到這時美國卻成了「麻煩製造者」！當中國大陸與俄羅斯都對北韓祭出外交手段時，美國卻閃電部署薩德系統，讓中俄都怒吼「像是被背後捅了一刀」。川普甚至持續放話，說與北韓可能爆發「重大衝突」，這是哪招？

邱議瑩無視在野黨抗議，用一分鐘通過前瞻建設條例草案引起嘩然，連蔡英文主席都在民進黨中常會中切割。邱議瑩只好低頭承認議事處理不周全，將在下周一(5月1日)重新排定審查議程。問題是，一個如此龐大的計畫，卻連細節也說不清楚；財務的規畫如何？管考只有半頁，憑這些就要立院開出空白支票，說得過去？從前瞻草案闖過初審後就在民進黨黨部前靜坐抗議的政大教授徐世榮也認為，前瞻條例內容有諸多問題，應退回行政院重新研擬。試問蔡政府草案條文一字不改，重審有意義嗎？

26日蔡英文主席在民進黨中常會點名行政院要加強宣傳後，政院發言人徐國勇在27日出來轉述林全在行政院會中的說法，強調絕對不會債留子孫，各計畫若沒有通過環評，也絕對不會進行，更重要的是，絕對不會有大量迫遷和徵地的情形。即然環評不過就不做，何必先要經費？民進黨在急什麼？而徐國勇也強硬回擊指出，縣市首長都說需要建設，如果有哪個區域立委認為該縣市建設不需要，「你就大膽講出來，行政院會來檢討是不是沒必要！」蔡政府這是唱黑白臉嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。或上臉書《新聞深喉嚨》粉絲專頁https://www.facebook.com/DeepThroatNews?fref=ts。

(中時電子報)