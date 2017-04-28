逐史耐德、鄭凱文出場主審 下2軍充電

19日將中信教頭史耐德與投手鄭凱文逐出場的主審吳家維，今下放二軍執法。(圖：摘自CPBL官網」。

本月19日因為「好球帶」引發爭議、進而將中信兄弟美籍教頭史耐德與投手鄭凱文驅逐出場的主審吳家維，事後引起球迷砲轟，聯盟決定他今天讓他到2軍執法，等把「好球帶」調整再重返1軍當裁判。

但據悉，吳家維這次被下放到2軍，主要原因是當時沒把場面控制好，才會發生史耐德發言不當與鄭凱文將球丟向觀眾席相繼被趕出場的情況。

吳家維下2軍後，今天將在2軍的中信與富邦之戰擔任主審。

(中時電子報)