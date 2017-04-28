G奶劉樂妍霸氣「挺柱」：洪沒當選，我自己出來選！
Ｇ奶女星劉樂妍早前曾在臉書發表「挺柱論」，為現任國民黨主席洪秀柱催票，「我支持洪秀柱，因為洪秀柱支持統一，請有投票資格的台胞5/20國民黨主席投票回台灣支持一下洪秀柱。救救我們在台灣的房子、財產、股票、軍公教、漁民、和年輕人的未來！」之後更向媒體放話，若洪沒當選，她選擇自己出來參選。
據鏡週刊報導，劉樂妍受訪時稱，若洪在這次國民黨主席競選中落敗，會讓她很不滿，乾脆自己出來參選。不過她也坦言目前對於參選哪種公職尚未有方向，不過藝人從政例子很多，目前戶籍在北市中山區，市議員、台北市長、或2020年立委都有可能。
此外，劉樂妍也提到日前表態有意願參選台北市議員的余天女兒余筱萍，她說余筱萍都能出來選，自己不菸不酒不賭不毒，為何不行？還透露中華統一促進黨曾邀她入黨，但她應該不會參加任何政黨。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。