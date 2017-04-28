G奶劉樂妍霸氣「挺柱」：洪沒當選，我自己出來選！

劉樂妍近來常因發表關於政治的嗆辣言論，登上版面。(本報系資料照)

Ｇ奶女星劉樂妍早前曾在臉書發表「挺柱論」，為現任國民黨主席洪秀柱催票，「我支持洪秀柱，因為洪秀柱支持統一，請有投票資格的台胞5/20國民黨主席投票回台灣支持一下洪秀柱。救救我們在台灣的房子、財產、股票、軍公教、漁民、和年輕人的未來！」之後更向媒體放話，若洪沒當選，她選擇自己出來參選。

據鏡週刊報導，劉樂妍受訪時稱，若洪在這次國民黨主席競選中落敗，會讓她很不滿，乾脆自己出來參選。不過她也坦言目前對於參選哪種公職尚未有方向，不過藝人從政例子很多，目前戶籍在北市中山區，市議員、台北市長、或2020年立委都有可能。

此外，劉樂妍也提到日前表態有意願參選台北市議員的余天女兒余筱萍，她說余筱萍都能出來選，自己不菸不酒不賭不毒，為何不行？還透露中華統一促進黨曾邀她入黨，但她應該不會參加任何政黨。

(中時電子報)