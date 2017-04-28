同婚通過後... 加法英美「過得好好的」

加(右二)法(左三)英(左二)美(右三)各國代表與協辦單位民主基金會副執行長陳婉宜（左一）以及婚姻平權大平台總召呂欣潔（右一）一同合照。（平台提供）

同婚通過後，那些國家怎麼了？台灣同性婚姻釋憲結果即將於下月24日出爐，婚姻平權有機會往前一步。為讓更多人認識並澄清誤解與疑慮，婚姻平權大平台邀加法英美代表分享國外經驗，強調「他們依然過得好好的。」

與談講者為加拿大駐台北貿易辦事處代表石曉梅（Charmaine Stanley）、法國在台協會代表安瀾（Anne Rulliat）、英國在台辦事處代表薛達巍（David Snower），以及美國在台協會代表羅峻平（Michael Pignatello）。

加拿大2005年通過婚姻平權，為全球第4個同婚合法國家。石曉梅表示，當時國內也有不少爭議、僅約3分之1人民支持，但2015年已有7成，顯示多數人認為是好事。政府也持續推動平權，例如通過法律加強保護跨性別人權。

法國2013年通過同婚後，仍常見反對聲浪，成為台灣反對方常提的例子。但安瀾指出，法案當時討論長達半年，期間正反示威頻仍，但在法國示威遊行為常態，不只同婚。目前支持率約7成，熱門總統候選人馬卡洪也支持。

她也舉例，法國於1944年賦予女性投票權，反對者憂心將導致家庭崩解，「但我們的社會沒有崩潰。」

薛達巍指出，英國2002年開放未婚者領養小孩、2004年通過民事伴侶法、2013年通過同婚，目前主要爭點在於宗教、哲學議題。社會觀念隨時代改變，如今同婚在英國已經不是爭議，且合法化沒有帶來負面影響，社會也沒有要走回頭路，「歧視才是不被接受的。」

而同為同志的羅峻平說，美國2015年全國同婚合法，支持率由當年35％提升至去年55％。他舉例，美國1967年廢除跨種族婚姻禁令，當時也有許多人反對，現在看來無法理解，但或許50年後，人們也無法理解為何反對同婚。

立委尤美女表示，推動同婚是一條眾聲喧嘩的路，期待台灣保障所有人婚姻基本人權；立委許毓仁則呼籲群眾，向選區表達意見。

(中時)