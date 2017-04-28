蔡英文可否擺脫低迷聲望？ 港資深媒體人這樣解讀
民進黨執政將滿1年，日前台灣民意基金會公佈最新民調顯示，有近6成民眾不滿當前政府，對比當選時的高支持率，呈現顯著下滑。有學者就分析，總統蔡英文從開頭至今，同時開了太多戰線，以致累積太多反對者。對此，香港資深傳媒人陳競新今（28）日表示，蔡英文要扭轉頹勢，尚有很大的空間，而關鍵是她自己是否已想通要如何蛻變？
今陳競新於香港媒體《東網》發表評論，開頭即提到蔡英文上任後，施政混亂，使得民調直直落，且從去年就已掉進死亡交叉或民望負值的泥沼，怎樣都無法跨越那水平線，此在她就職將滿1年之即，實為一個警訊。
而陳競新的觀點也與台灣許多學者的看法相似，他認為蔡英文推行許多政策「總帶著鬥爭性」，從轉型正義到年金改革皆引起爭議；另外，像是兩岸政策，「至今沒有寸進，不但完全陷於被動，儼如守株待兔。」且最糟的是，拼經濟也無明確的成績出現，讓人不免深感無奈。
陳競新進一步提到，2012年蔡英文敗選後，不管是其言論和作為，皆顯示她極具重塑自己的本領；實際上，陳認為蔡也捉得精準漂亮，對照同期國外的女性領袖，像是韓國前總統朴槿惠與緬甸實質領袖翁山蘇姬的光芒盡失，蔡英文算是仍戴著光環。
最後，陳競新表示，目前國民黨前途未明，短期內能否有人能超越蔡英文，尚存疑問；此外，大陸前國台辦發言人、北京聯合大學台研院長李維一將於5月訪台，大陸對台政策可能會有變化，因此，陳說道，蔡要扭轉聲望，仍有很大空間，只是，「蔡英文想通要如何蛻變、重新出發了嗎？」
(中時電子報)
文章來源：東網
關鍵字：蔡英文
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