文學家兼媒體人王默人 清大推薦角逐諾貝爾文學獎

清大校長賀陳弘（左）前年頒授名譽博士予王默人（中）。（清大提供）

王默人創作作品。（清大提供）

知名作家兼前媒體人王默人，縱橫文學界逾一甲子，創作無數膾炙人口小說，尤擅於撰寫社會歷史轉折，及人物與命運搏鬥的堅毅精神，國立清華大學為表彰他對文學界貢獻，向主持諾貝爾文學獎評選作業的瑞典學院送件，推薦王默人角逐今年的諾貝爾文學獎。

清大表示，王默人本名王安泰，1934年生，祖籍湖北省黃梅縣。1948年底隨國民政府軍隊來臺，曾任《中華日報》、《經濟日報》記者、《中國時報》撰述委員暨「人間副刊」編輯、《聯合報》記者。

1950年代開始從事創作，作品以小說為主，刊載於各報章著作逾百篇，包含《外鄉》、《地層下》、《阿蓮回到峽谷溪》、《沒有翅膀的鳥》等。

王默人作品關注工商社會在歷史轉型中所引發的價值衝突、精神痛苦與情感震盪，文字樸實銳利，能巧妙地將新聞寫作的冷靜筆觸轉移到小說寫作，細膩深刻描繪人物在困境中與命運搏鬥、至死不屈的形象與精神。

清大強調，王默人的作品深具歷史價值，小說反映底層人民的真實處境，值得受到世人重視。諾貝爾文學獎將在今年10月中旬公布。

(中時)