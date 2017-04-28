桃園推賞螢地圖 按圖索驥追螢還享優惠
螢火蟲翩翩飛舞的季節到來，桃園風景區管理處不但有限定行程的夜間導覽和夜拍團，也推出「桃園市北橫區賞螢地圖」，遊客能按圖索驥追螢，更能到賞螢民宿、餐廳、農莊享餐飲住宿優惠，邀請民眾來欣賞點點螢光。
每年4月開始，桃園山區紛紛出現螢火蟲嬌客的蹤影，風景區管理處長葉宗賦說，北橫公路都是賞螢熱點，周邊常見的螢火蟲種類約有17種，以黑翅螢、黃緣螢、黃胸黑翅螢、紅胸黑翅螢最常見，尤其每年的4月至5月是繁殖期，晚間都能見到點點螢光。
葉宗賦說，因應北橫螢光夜景，風管處推出後慈湖秘境夜間生態觀察活動，讓大小朋友實地觀察夜行性動物、昆蟲等生態，珍惜、保護環境，寓教於樂，像是4月29日、5月4、5、6日都有夜間生態導覽、夜拍攝影團，在生態專家解說帶領下，欣賞後慈湖的日夜之美。
除了生態團，風管處也為散客推出電子版「桃園市北橫賞螢地圖」，除了有發光小精靈出沒熱點，還有賞螢區附近店家優惠，只要上「來企桃。樂陶陶」粉絲專頁，在5月31日前以手機出示或列印地圖，就能享住宿下殺7折、餐飲或入園8折等的好康。
都市化與藥物使用，螢火蟲棲地遭嚴重破壞，現代人賞螢變成一種奢侈的享受，觀光旅遊局長楊勝評說，桃園近年致力維護北橫地區自然生態環境，發展出多處賞螢熱點，雪白的油桐花也正逢時，歡迎民眾白天欣賞怒放山頭的油桐花、夜晚探訪林道間的螢光點點，他也提醒，賞螢最佳時機是每晚7時至9時，嚴禁捕捉或破壞棲地，使用手電筒也要朝地面顧及自身安全，一起保護黑夜裡的小精靈。
(中時)
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