充電兼解「Fun」勞工英雄來大魯閣打好打滿！

大魯閣打擊場推出優惠活動，五一勞動節勞工憑證進場在限定球道暢打。（圖／大魯閣提供）

五一勞動節大魯閣打擊場推出優惠活動。（圖／大魯閣提供）

「五一」勞動節將至，大魯閣為向全台敬業樂群的勞工英雄們致謝，特別於4/29(六)-5/8(一)，推出《百元激省補元氣》優惠專案，期間搭配《勞工英雄大解「Fun」》活動，讓勞工朋友不僅能享「小確幸」，還可以填補元氣、一鳴驚人！

活動期間，會員只要在大魯閣棒壘球打擊場消費滿1000元，立即享有100元加購10枚代幣的超值優惠，另贈《維士比馬力夯能量水飲料》乙瓶，而保齡球館，會員同樣消費滿1000元，享100元包道1小時與贈送《維士比馬力夯能量水飲料》乙瓶之優惠，熱愛卡丁車競速的朋友也有福，若單人消費滿額1000元，立即享免上課費並贈《維士比馬力夯能量水飲料》乙瓶，星際戰場則是消費滿500元，就送《維士比馬力夯能量水飲料》乙瓶，讓你充電、釋放一次滿足！

此外，為了回饋勞工朋友，活動期間同步搭配《勞工英雄大解「Fun」》活動，不僅全館球道提升至30球，且只要出示勞工相關證件(如：名片、員工證)，就能享 90km球道暢打與16宮格暢投的快感，讓你打好、打滿！

活動詳情，請搜尋《大魯閣官網》官網：http://www.trk.com.tw/

※注意事項：

1. 《勞工英雄大解「Fun」》活動僅限於大魯閣棒壘球打擊場進行，巨城、新時代與草衙館等館則不適用。

2.《勞工英雄大解「Fun」》活動，開放時段為2017/4/29(六)至2017/5/8(一)平日全時段，例假日至中午12:00。

3. 《勞工英雄大解「Fun」》90km球道暢打與16宮格暢投之活動，僅各開放1道。

(中時電子報)