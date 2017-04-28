吸金案首腦遭通緝 警方循線逮捕

因吸金案遭通緝的男子陳元忠，今(28)日下午3時許，在民權西路遭中山分局警方查獲，同行還有另一名遭銀行法通緝的吳女一併遭到警方逮捕，目前正偵訊中。

陳嫌被控以創立報紙的名義，推出「遊台灣、抽賓士」等廣告吸金5億多元，另以《美的世界時報》名義，騙來城市小姐當門面，共吸金24億多元，連城市小姐選拔協會創辦人張如君都被騙走上千萬元。

陳嫌在案發後即落跑不見蹤影，高院因傳喚、拘提未到，對陳嫌發布通緝。

(中時)