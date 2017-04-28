穿短褲馬靴打扮時髦 張花冠親自體驗新航線

澎湖龍門至嘉義布袋28日首航，縣長張花冠與行政院政務委員張景森搭乘首航船班抵嘉。（余信賢攝）

澎湖龍門至嘉義布袋28日首航，首航客運由凱旋6號擔任重責。（余信賢攝）

澎湖龍門至嘉義布袋28日首航，首批首航下船的旅客無不滿載來到嘉義布袋港。（余信賢攝）

澎湖龍門至嘉義布袋28日首航，首批首航下船的旅客無不滿載來到嘉義布袋港。（余信賢攝）

布袋港擠滿了要前往澎湖旅遊的民眾，其中還不乏外國人。（余信賢攝）

澎湖縣龍門港至嘉義布袋港客運在28日雙向首航，嘉義縣長張花冠28日前往龍門港參加首航儀式，並搭乘首航船班「凱旋6號」回到布袋港，首航共130名乘客從龍門港抵嘉。

布袋港到龍門港相距30海浬，比馬公港40海浬減少10海浬，航程也由1個半小時縮短為1小時左右。但以往搭船到龍門港下船後，需要到港外或村外自行搭20分鐘的車程到馬公市，在交通接駁上相當不便，這還需要澎湖縣的努力。

目前布袋港有7家船運公司在經營布袋到澎湖馬公航線，單程票價1000元，來回票價為1950元。台灣港務股份有限公司布袋管理處處長王貞雄表示，目前布袋龍門航線屬於包船航班，還未列入定期班次內，目前需有船運公司前來申請這條航線，才能核定票價。

行政院政務委員張景森與縣長張花冠在澎湖龍門港首航儀式後，就搭乘首航船班「凱旋6號」到布袋港，原預計11點20從龍門港出發，但當時風浪稍大，也稍微延後30分鐘才啟航。張縣長一下船就受到嘉義鄉親熱烈的歡迎，張縣長身穿全身白配上短褲馬靴，脖子再搭配上非洲布吉納法索豬牙飾品，整體造型相當時髦。

張花冠指出，去年與行政院南部聯合服務中心及澎湖縣共同協議開設布袋龍門雙向客運通航，如此可以讓澎湖的旅客人數突破100萬以上，而龍門也是一個景色相當優美的地方，猶如鯉躍龍門。嘉義縣會依照航班的多寡而機動增加電動公車的班次疏運搭船的旅客，讓旅客下船後不用擔心交通接駁問題，可以盡興地玩遍嘉義。

(中時)