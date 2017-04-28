張廖萬堅捐書近萬本嘉惠24所國高中小學
立法委員張廖萬堅今天在台中市南屯國小舉辦贈書典禮，捐出2百多本課外讀物，今年與出版社共募集近萬本課外讀物，擴大嘉惠24所西屯、南屯區國小、國中和高中，張廖萬堅與校園故事爸爸陸育克現場說演故事，孩子們聽得津津有味，並鼓勵家長和孩子一起共讀，強調「愛閱讀的孩子不會變壞」。
張廖萬堅說，從5年前迄今，已累計1萬5千本書籍，分別捐贈大仁、何厝、重慶、長安、惠文、大鵬、西屯、上石、上安、永安、國安、協和、鎮平國小等國小圖書館及協和圖書館。今年更擴大捐贈對象，延伸至國中和高中，讓有升學壓力的國中、高中學生們，能短暫放下課本，享受閱讀樂趣。
陸育克表示，孩子藉由聽故事動機可培養閱讀習慣進而產生樂趣，尤其在進入文本閱讀之前，閱讀故事的想像創造力，也是讓孩子逐漸愛上閱讀關鍵，因此校園圖書資源的擴充顯得相當重要，今年募集更多新書，大家滿懷期待，將會讓孩子對於閱讀產生更大的動能。
(中時)
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