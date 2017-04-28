全國首家通過空氣品質檢測標準 國泰台北會館產後護理之家 打造母嬰最優質環境

＜國泰台北會館產後護理之家＞全館空氣品質，經過公正第三方SGS檢測合格，符合環保署標準。圖為SGS派員現場採樣。(圖-國泰台北會館產後護理之家提供)

國內坐月子中心的旗艦指標-國泰台北會館產後護理之家，不僅在照護機制、營養調配、親子課程領先同業，更在環境品質控管再創新標準。

SGS檢測出爐 甲醛未超標

經過公正第三方SGS檢測結果報告出爐：國泰台北會館產後護理之家，全館樓層空氣檢測檢驗合格，均小於0.05ppm，符合環保署室內空氣品質標準（甲醛0.08ppm以下），成為國內第一家檢驗合格的坐月子中心。

由於國內相關法規對於坐月子中心的空氣品質缺乏完善的規範，因此國泰台北產後護理之家決定率先以最嚴格的標準自我要求，在嬰兒室、房間、公共區域均SGS檢測合格！締造旗艦品牌嶄新的標竿。

標榜頂尖照護環境的國泰台北會館產後護理之家，其設備標準及人力配置遠高於一般坐月子中心，經由國泰健康管理中心整合的「十師團隊」，擁有小兒科醫師、婦產科醫師、身心科醫師、營養師、護理師、健康管理師、瑜珈老師、美容師、課程講師、廚師等專業人才進駐，提供母嬰最細心完善的照護。

全館建材均有「綠建材標章」

國泰台北會館產後護理之家不僅在看得見的設備追求高品質，同時在看不見的空氣品質更加用心。館內配置空氣清淨機與定期紫外線燈消毒，全館建材均擁有內政部核可的「綠建材標章」提供母嬰最安心的舒適環境。在不斷自我追求卓越進步的理念下，今年四月六日，全館樓層通過SGS（Societe Generale de Surveillance）檢測，客房空間與公共區域的空氣甲醛含量均低於0.05ppm，8F嬰兒室更低於0.02ppm。

國泰台北會館產後護理之家表示，寶寶與媽媽的健康都應該處於最安全的環境，我們提供專業的母嬰照護及休養環境，以永續國泰對爸爸媽媽品質信賴的守護。

(中時電子報)