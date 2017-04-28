宜蘭綠博暢遊 送萬元住宿

5月連假即將開始，宜蘭綠色博覽會29日推出「暢遊綠博‧送您萬元住宿」限時活動，當日分別在冬山火車站服務台、生態綠舟入口現場購買綠博暢遊券，並進入生態綠舟園區的各前10名民眾，即可免費獲得價值1.1萬元綠舞國際觀光飯店一泊一食平日住宿劵1張。

(中時)