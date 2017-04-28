衛福部提醒 包含父母都不得揭露性侵被害者身分
27日知名女作家生命殞落，包含網路、媒體紛紛刊登訊息，衛福部提醒社會大眾，除了要重視性侵害被害人的心理創傷議題之外，更要留意，勿觸犯《性侵害犯罪防治法》，任何人包含父母在內，都不得公開或揭露被害人的姓名，以及其他足資識別身分之資訊，地方政府社政機關依法得裁處最高新台幣10萬元罰鍰。
衛生福利部表示，性侵害行為對於被害人而言，是一個相當痛苦、不愉快與非人性的經驗，是對一種生命與自由的重大威脅。而早年遭受性侵害之被害人在長時間或是一段時間後，經常會不自主且持續的感受到過去創傷事件中的畫面、想法以及情緒，伴有睡眠障礙、恍神、失憶、易怒、情感麻痺、極度警覺、易受驚嚇、或是刻意迴避會引發創傷回憶的人事物等，所謂創傷壓力症候群(PTSD)症狀。
衛生福利部保護服務司張秀鴛司長進一步說明，為強化身分隱私保護，《性侵害犯罪防治法》第13條及第13條之1明訂「任何人」，也就是包含父母在內，除有特殊情況或正當理由(例如具社會公益性或偵辦案件)，皆不得透過媒體、網路等其他方式，公開或揭露被害人之姓名及其他足資識別身分之資訊，地方政府社政機關依法得裁處最高新台幣10萬元罰鍰。
衛生福利部也呼籲民眾「不肉搜、不轉載、要檢舉」，以保護性侵害被害人隱私，避免遭受二度傷害。
(中時)
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